'Será difícil que coincidamos en el campo con Falcao': Duván Zapata

Duvàn Zapata espera la hora de vovler a jugar, de que se reactive el fútbol en Italia y él, con el Atalanta, recupere su mejor forma, la que lo ha llevado a estar en la mira de otros clubes de Europa. Mientras tanto, el atacante concedió una entrevista en la que habló de su papel en la Selección Colombia y de su actualidad.

"En partidos amistosos y oficiales hemos coincidido en el campo con Falcao. El primero fue ante Perú, que lo hicimos muy bien, pero con el sistema de juego que ha planteado el profe Queiroz será difícil que coincidamos en el campo porque necesita un único hombre de punta referente", afirmó Duván Zapata en una entrevista con ESPN.



El delantero del Atalanta también se refirió a su ausencia en el Mundial de Rusia 2018, cuando el DT era José Pékerman. "Desafortunadamente cuando estaba en la Sampdoria terminando esa temporada tuve un problema muscular. En las últimas fechas había podido regresar, no de la mejor manera. Después terminó el campeonato, llegó la convocatoria y desafortunadamente me tocó quedarme fuera".

Zapata habló sobre el Atalanta, y la llegada de Luis Fernando Muriel. "Con el Papu más allá de que es un buen jugador tenemos una buena relación. El ambiente en el equipo es muy bueno y eso es quizás lo que me ha ayudado en los malos momentos a salir adelante.El año pasado éramos un poco apagados como grupo, pero este año que llegó Lucho cambiaron las cosas. Dos colombianos y dos argentinos ponen más alegría. La llegada de Muriel nos ha venido bien".



Además, se refirió a las comparaciones que le han hecho con Faustino Asprilla, quien fue figura en el Parma italiano. "A mí siempre me extrañó que me compararan con el 'Tino' porque yo creo que somos jugadores de características diferentes- A él lo recuerdan con mucho aprecio. A mí me llena de orgullo haberlo sobrepasado en goles, sé que llevo más años acá que él, pero es bastante mérito".





