‘El fútbol debe dejarse de lado, la salud es prioridad’: Duván Zapata

Duván Zapata vive su cuarentena en Bérgamo, una de las ciudades más afectadas por la pandemia por el covid-19. Por ahora, la intención del colombiano es cuidarse, aunque sueña con que pronto pueda volver a jugar.

Zapata le concedió una entrevista, vía videollamada, al canal Sky Sports, en la que habló del momento que vive y de lo que ha logrado con el Atalanta, no solo en la Serie A sino en la Liga de Campeones.



La situación por el coronavirus. "Estoy en casa con mi familia. La gente sigue muriendo, nuestra generación nunca ha tenido una experiencia así y no sabemos cómo lidiar con eso. El fútbol ahora debe dejarse de lado, la salud es la prioridad de todos”.



El paso por Atalanta. “Lo que he vivido desde que llegué a Atalanta es muy especial. Espero poder quedarme aquí por mucho tiempo, nunca he tenido un momento así en mi carrera”.



La Liga de Campeones. “Ahora estamos en cuartos de final. No fue fácil, pero lo logramos con mucho mérito. Creemos que podemos llegar aún más alto y somos muy positivos".

Cómo está entrenando. “No es fácil vivir esta cuarentena y mantener una buena condición, pero el entrenamiento que estoy haciendo en casa puede ayudarme a no tener dificultades cuando regresemos al campo. Ojalá esto suceda lo antes posible”.



¿Cómo se imagina el regreso? “Lo he estado imaginando durante mucho tiempo, soy optimista y creo que todo esto pasará lo antes posible. Debemos ser pacientes, quedarnos en casa y todos volverán a la vida normal. Creo que el campeonato debe comenzar de nuevo cuando se pueda jugar con seguridad y todos puedan estar juntos de manera segura. Todo tiene que comenzar de nuevo, cuando nadie esté en riesgo al salir de su casa".



