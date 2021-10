Duván Zapata vuelve en buena racha y busca la revancha

Duván Zapata regresa a la Selección Colombia y queda claro que Reinaldo Rueda lo tiene siempre entre sus preferencias a la hora de enfrentar los retos que se le presentan al equipo, tanto en la Copa América que ya pasó como en la eliminatoria que llega.



Sin embargo, el artillero del Atalanta, que en su club sigue encendido, aún está en deuda cuando se viste de amarillo: desde que Rueda asumió la dirección técnica del equipo, Zapata no volvió a marcar goles con la Selección.



El último tanto lo hizo en la primera fecha de la eliminatoria, contra Venezuela, hace casi un año, el 9 de octubre de 2020.

Las cifras de los delanteros

Ahora que la Selección no puede contar con Miguel Ángel Borja, el hombre en punta con más goles anotados en 2021 con Colombia, Rueda parece abrirle de nuevo las puertas a Duván. No es gratuito que el delantero del Atalanta sea el atacante con más minutos jugados bajo su mando, 549.



Borja ha estado 456 minutos en la cancha; Rafael Santos Borré, 442, aunque en otras funciones (véase módulo alterno); Luis Fernando Muriel, 292; Roger Martínez, 137; Radamel Falcao García, 42, y Alfredo Morelos, apenas 9.

En ese listado no se incluye a Luis Díaz, quien, jugando como extremo, es el máximo artillero de esta etapa de Rueda con la Selección: lleva seis.



Tras la fecha Fifa de septiembre, que se perdió por un esguince de tobillo, Zapata ha venido jugando con continuidad en el Atalanta, y lo mejor, no solamente está anotando sino que también está aportando asistencias: lleva tres anotaciones y dos pases gol en esta temporada de la Serie A. A eso hay que agregar otra asistencia en la Liga de Campeones, en el partido contra Young Boys de Suiza.

Zapata llegó a 99 goles en Europa el domingo, con el tanto que le marcó al Milan, de penalti, y eso le da el peso para llegar a pelear por el puesto que ya tenía casi asegurado y que tuvo que ceder por su lesión.



Sus características de juego lo ponen en primera fila para ser titular en el Gran Parque Central, el estadio donde se enfrentará a Uruguay, por las obras del Centenario para las finales de Libertadores y Suramericana. Duván llega encendido, animado y en busca de revancha.



