Duván Zapata, tan cotizado, que dos grandes de Italia lo quieren

Duván Zapata es uno de los delanteros más cotizados y apetecidos por los equipos grandes en Italia y desde ya se habla de su inminente salida del Atalanta.

El delantero colombiano es una de las estrellas del elenco de Bérgamo, que está en octavos de final de la Liga de campeones y pelea, en estos instantes, cupo para la próxima edición.



Zapata está lesionado y no fue de la partido en el juego de este domingo contra Sampdoria, compromiso en el que Atalanta salió adelante, 0-2.



Por la estadística que se maneja, Duván Zapata ya tiene conversaciones con dos equipos grandes de Italia, según lo confirmó su apoderado, Néstor Villarreal.



"Estamos trabajando para que Duván Zapata tenga la posibilidad de jugar en un club grande. Hay dos interesados en Italia”, comentó el agente argentino en charla con ‘Radio Mar del Plata’.



Ya lleva tres temporadas en Atalanta, ha anotado 13 goles (9 de Serie A, 3 de Champions y uno en Copa Italia); eso, sumado a los 19 goles anotados en la temporada 2019/2020 (no jugó Copa Italia) y a los 28 de la campaña 2018/2019, dice la estadística de Futboled.



No es la primera vez que Zapata está en el sonajero, en alguna ocasión Atalanta rechazó una oferta del Juventus y se habló de la opción de ir al Real Madrid, pero eso nunca se concretó.



“Seguramente en el próximo libro de pases tengamos novedades al respecto. Duván finalmente no se fue porque las ofertas no se concretaron, fueron más rumores en realidad”, aseguró Villarreal.



