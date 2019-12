El futbolista colombiano del año es... ¡Duván Zapata!

Ahí va Duván Zapata, con su mirada de fuego, con las piernas tan pesadas que hacen temblar la cancha en cada trote, dejando polvo a sus espaldas; ahí va y agita los brazos de hierro para abrirse campo, mientras resopla como si echara candela por la nariz y por la boca, y no hay quien lo detenga, porque bien podría romper una pared de concreto con su lomo; ahí va, mitad toro y mitad hombre, para empujar la pelota con furia y precisión, así anotó este año goles por montones con el Atalanta y empezó a hacerlos con la Selección Colombia, como si de sus piernas no nacieran simples remates sino corneadas letales.

Ahí va Duván Zapata, el futbolista del año para EL TIEMPO, elegido porque este año dejó su pesada huella goleadora en Italia, una de las principales Ligas de Europa y donde ya es reconocido, admirado y temido, donde hizo 23 goles de Liga en la temporada 2018-2019, también hizo 23 contando su acumulado de este año en todas las competiciones disputadas con el Atalanta, ese club modesto que puso a temblar a los gigantes del Calcio italiano con Duván, el toro goleador colombiano.



Ahí va Duván, calladito, de pocas palabras, de pocas entrevistas, medio tímido, tranquilo, hogareño, de gustos sencillos, vanidoso, eso sí, con su look, con sus trenzas que modifica para cada salida al ruedo, a la cancha, que es donde él prefiere hablar, hablar no, mugir, mugir y embestir, embestir y celebrar, porque frente al arco es donde saca la bestia que lleva adentro. Donde se hace indomable.

Duván Zapata, delantero colombiano. Foto: EFE

Ahí va Duván, en su carrera desenfrenada hacia la gloria. Porque a sus 28 años luce su mejor forma goleadora. En 2019 le pasó todo lo bueno, y todo muy rápido, así como sus carreras hacia el gol. Se llevó los elogios hasta de los rivales, como de Leonardo Bonucci, el defensor de Juventus que admitió que Duván era su “bestia negra”, de los más difíciles de marcar; también fue destacado por los principales diarios italianos, y estuvo –y está– en la mira de diferentes equipos europeos; además, clasificó con su equipo a la Liga de Campeones, por primera vez para ese club; tuvo partidos extraordinarios, con hasta cuatro goles suyos (al Frosinone, en enero); fue finalista de la Copa Italia, perdida contra Lazio; quedó en el once ideal de la liga italiana, y con sus 23 tantos de la pasada temporada fue el segundo mejor goleador detrás de Fabio Quagliarella (26), aunque hizo dos más que Cristiano Ronaldo.



Con Ronaldo vivió un cabeza a cabeza, una lucha aparte; ser mejor goleador que el portugués era la motivación para levantarse cada mañana a entrenar, tal como lo confesó Diana Montaño, la esposa de Duván, que durante la pasada Copa América de Brasil le dijo a EL TIEMPO: “Cada partido cruzábamos los dedos para que él (Ronaldo) no anotara. Duván quería quedar de máximo goleador en Italia, quedó segundo y está muy bien. Esto le va a permitir seguir soñando. Le demuestra que tiene que creer y plantearse metas”. Y a Cristiano lo tuvo al lado, en la gala de lo mejor del Calcio, cada uno con su galardón en las manos por estar en el once ideal de la temporada 2018-2019, aunque Duván con dos goles más que el portugués, eso no se le olvida.

Duván Zapata y Cristiano Ronaldo en la gala del Calcio. Foto: Tomada de Twitter.

Y hay más motivos para su elección, como el hecho de que fue el único colombiano elegido entre los 100 mejores futbolistas del 2019, en un listado del prestigioso medio británico The Guardian, lo que ratifica, o demuestra, que tuvo un mejor año que los otros estelares jugadores de la Selección Colombia, que el mismo James, que el mismo Falcao.

El Toro amenaza al Tigre

En 2018, Duván recibió la espada de la tortura al quedar afuera del Mundial de Rusia, por decisión del entonces técnico de la selección Colombia, José Pékerman. Un dolor, un golpe, una herida que casi no cierra. Pero cerró. Se levantó embravecido y a punta de goles prometió volver a la Selección, y ahí va, ya no para ser un suplente sino para jugar y demostrar, y así fue como este año, en la era de Carlos Queiroz, anotó su primer gol con la camiseta de su país, a Perú, en un amistoso, y luego jugó la Copa América, y cómo no si era el goleador del momento en Italia, e hizo sus primeros goles oficiales con Colombia, uno a Argentina y otro a Catar. Ratificó así que su capacidad de gol no es casual, que no distingue camiseta.

Duván Zapata. Foto: Reuters

Se convirtió en el delantero referente del equipo nacional, y eso que ahí estaba Falcao. Hasta ahora, el Toro había estado detrás del Tigre, pero los papeles empezaron a cambiar este año, cambiaron porque para los delanteros los goles son los que hacen la diferencia, incluso por encima de la ascendencia. La Copa América demostró que Duván tiene sangre hirviendo para brillar con la Selección, y ese es su reto en el 2020.



El cierre del año, sin embargo, toma a Duván Zapata en bajada por culpa de una lesión que lo afectó. No juega desde el 12 de octubre, cuando se lesionó en un amistoso de la Selección. Alcanzó a anotar en el último semestre otros 7 goles con el Atalanta, 6 de liga y uno en la Champions. Su reaparición aún es incierta, pero volverá, y seguro lo hará con la mirada ardiendo, con más bravura en la cancha, intimidando a sus rivales con esa presencia de minotauro, y estará listo para clavar su estocada de gol, una y otra vez. Ahí va Duván, terminando con honores el mejor año de su carrera.



PABLO ROMERO

​Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET