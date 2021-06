'Es un sabor amargo no poder marcar': Duván Zapata

Un partido más para la selección Colombia en el que los delanteros brillan por su ausencia. Contra Ecuador, el autor del gol del triúnfo fue Edwin Cardona y contra Venezuela, ni Luis Muriel, ni Miguel Borja ni Duván Zapata lograron romper el arco de Wuilker Fariñez.



Estas fueron algunas declaraciones de Zapata al termino del partido contra Venezuela.



Tenemos el sabor amargo, hicimos un buen partido. No pudimos meter el gol. Queda la sensación de haber hecho un poquito más para poder anotar. El punto nos sirve para el objetivo de clasificar.



La idea del técnico. Poco a poco adquirimos los conceptos del profe, el trabajo en entrenamientos. Desde que llego (Reinaldo) hemos venido en crecimiento.



La falta de gol. Me queda el sabor amargo de no marcar, no poder transmitir los goles que todos vemos en Italia. Seguiré buscándolos hasta que lleguen.



