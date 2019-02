Duván Zapata, un goleador sin freno

El hábitat de Duván Zapata es el área. Allí merodea, intimida, choca, atropella, lucha, saca los brazos, da zancadas, frunce el ceño, se gira, y no necesita mirar mucho al arco, porque remata por instinto, con potencia, con precisión, con la derecha, con la izquierda, con la cabeza, y así es como lleva 17 goles consecutivos en 10 partidos, y después no necesita lanzar gritos heridos ni tirarse en zambullida, le basta con una tímida sonrisa, una mirada al cielo, un guiño a un compañero. En su territorio, Duván Zapata decide cómo anotar y cómo festejar.

Algún día va a frenar, y no estará mal, pero es que no para. Parece insaciable. Tarde que temprano su gol llega, porque Zapata no discrimina partido ni rival: les ha marcado a los modestos Udinese, Génova, Sassuolo y Frosinone, y a otros más fuertes como Nápoles, Lazio y Juventus (cuatro veces, dos en Liga y dos en Copa). Anota en el calcio y en la Copa. Marca de a uno, de a dos, de a tres y hasta de a cuatro goles en un mismo partido (se los hizo al Frosinone). Lo hace al minuto 1 (Lazio), al 2 (Udinese), o se hace esperar y anota por allá en el 80. Lo hace incluso un minuto después de fallar un penalti (como contra Roma hace ocho días), demostrando que no se derrumba. Su gol es costumbre. Su gol es ritual.



La liga italiana sacó pecho con la llegada de Cristiano Ronaldo a comienzo de temporada, pero hoy los italianos están alucinados con este colombiano que de manera silenciosa se está llevando todos los aplausos, y de pie, porque partido a partido, con el Atalanta, sigue anotando. Hace rato demostró que sus goles no son casualidad, que no se trata de una buena racha. Ya van 20 tantos en la temporada; Cristiano lleva 17... Ambos tienen 15 en la liga italiana, están por detrás de Fabio Quagliarella, con la diferencia de que el italiano lleva 4 penaltis y el portugués, 5. El colombiano solo uno. Por todo eso es el goleador del momento en Italia, acapara portadas y titulares. Acapara goles.

Demoledor y solidario

–Duván, ¿cuál es su secreto para hacer tantos goles? –le preguntaron el miércoles pasado, cuando le hizo dos a Juventus y lo eliminó de la Copa Italia.



–¿Mi secreto? Estoy en un equipo que me hace marcar goles. Intento estar listo para aprovechar las oportunidades.



Duván no habla por él solo; habla en conjunto. Está agradecido por el equipo al que llegó, después de jugar en Italia en Nápoles, Udinese y Sampdoria. En el modesto Atalanta adquirió importancia, titularidad, protagonismo y, aunque no lo desviva, fama. En Europa no se habla del Atalanta, se habla del goleador Duván Zapata.



Hay que mirarlo en cada festejo. Rara vez corre desbocado, si acaso trota para ir por la pelota; no es de quitarse la camiseta o de saltar vallas (aunque lo ha hecho); es de esperar a que los abrazos lo abarquen. Festeja con sus compañeros, como si cada uno de sus goles no le perteneciera solo a él, sino a los demás. Y ellos lo buscan, para que anote y para que celebre, y lo hace cada 99 minutos.

Goles para la Selección

Zapata tiene 27 años, es vallecaucano, mide 1,86 y pesa 88 kilos, jugó en América y en Estudiantes de Argentina antes de ir a Italia. Es un tipo callado, introvertido, prudente, de pocas risas. Por estos días lo buscan periodistas de Colombia con insistencia, manda decir que por ahora no quiere hablar: hay que conformarse con escuchar sus goles. Y así está bien.



No jugó el pasado Mundial porque a última hora no quedó en el listado de convocados por José Pékerman. Sus anotaciones no pudieron aterrizar en Rusia, pero tiene la expectativa de estar en la Copa América. Y cómo no si a este paso endemoniado va a llegar primero que todos sus compañeros.



Hoy se debate si está por encima de Falcao, de Bacca, de Muriel. Y en cuanto a goles, lleva más que ellos en sus respectivas temporadas. Con Falcao ya jugó, en la pasada eliminatoria, contra Perú. Y fue el artífice de un empate que dio el tiquete a Rusia.



Demostró que puede compartir su hábitat con un tigre. Pero eso sí, si el balón le queda a él en el área, que se tengan los defensas y los arqueros, porque Zapata lleva chispa en los guayos y solo piensa en el gol.









Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO