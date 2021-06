Duván Zapata y el divorcio con el gol, no se da por vencido

Duván Zapata sigue en busca del gol con la Selección Colombia en la Copa América y quiere encontrarlo en los octavos de final del torneo.

Zapata no se da por vencido y habló del momento por el que pasa.



Le puede interesar: (Luto en el fútbol: falleció Jhon Mario Ramírez)



La forma. Me vengo sintiendo muy bien, contra Perú jugué un poco más abierto, en Atalanta también hago eso. Estoy buscando el gol, trato de mejorar todo el tiempo para que llegue.



Cambios. Tenemos muchas alternativas. Edwin Cardona es un grandísimo jugador, que fácilmente te puede dejar mano a mano. Estamos preparándonos mental y físicamente.



Ausencia. Cuadrado no va a poder estar dentro del campo de juego, pero sí va a estar afuera. Valoramos mucho su presencia, sabemos que nos va a estar apoyando desde afuera.



La Selección. Estar acá es un orgullo enorme, cada partido con la Selección uno aprende cosas nuevas. Los partidos a nivel selecciones en Suramérica son bastante fuertes, debemos estar siempre listos.



El problema. Yo no veo ansiedad en los partidos que hemos tenido. Hemos creado oportunidades y no hemos podido concretar. Veo en los entrenamientos muchas ganas de mejorar.



Confianza. Vengo haciendo las cosas bien, para ser un poco más letal solo falta meterla. Estoy tranquilo porque sé que pronto me va a llegar el gol.



La defensa. Por momentos y circunstancias del partido, es importante dar una mano en la parte defensiva, en un equipo atacamos todos y defendemos todos.



Le puede interesar: (Adiós a Jhon Mario, el mago del balón)



Deportes