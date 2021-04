En su cumpleaños 30, Duván Zapata le hace guiño al fútbol ingles 

El colombiano Duván Zapata, delantero del Atalanta, aseguró este jueves que "en el fútbol nunca digas nunca" al referirse al hecho de que en su juventud soñaba con jugar algún día en la Premier League inglesa, aunque destacó que está totalmente enfocado en ganar trofeos y clasificarse otro año en la Liga de Campeones con el equipo de Bérgamo.

"En el fútbol nunca digas nunca. Cuando era niño en Colombia el campeonato inglés era el que más retransmitían, me gustaba el Arsenal y me despertaba temprano los fines de semana para ver los partidos", dijo Duván sobre su pasión por la Premier en una entrevista al diario italiano "La Gazzetta dello Sport".



El delantero de Cali, que cumple 30 años este jueves, está enfocado actualmente en llevar al Atalanta hacia, al menos, la cuarta posición en la Serie A, que vale el billete para la próxima Liga de Campeones, y al título en la Copa Italia, en la que jugará en mayo la final contra el Juventus.



"Nada es fácil. En la clasificación estamos todos allí y nunca podemos fallar. Luego tenemos la final con el Juventus. Ganar un título sería especial y te permitiría jugar la Supercopa italiana. Pero yo no elijo un objetivo u otro, lo quiero todo", afirmó.

Duván, que marcó catorce goles este año, expresó además su agradecimiento por el técnico Gian Piero Gasperini. "El míster fue fundamental sobre todo en mis primeros meses en Bérgamo. Me costaba marcar, me costaba entender las dinámicas del equipo y no conocía a mis compañeros, pero él me dio confianza", afirmó.



EFE