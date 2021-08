Duván Zapata tendría sus días contados en el Atalanta

Los goles de Duván Zapata llaman la atención y no es de ahora, ya desde hace tiempo el delantero colombiano del Atalanta ha recibido varias ofertas para irse, pero no se ha llegado a un acuerdo.

Ya se habla de su salida inminente, que el club de Bérgamo está cerca de cerrar una negociación con el Inter de Milan, que se quedó sin su delantero estrella, Romelu Lukaku, quien fichó por el Chelsea.



Inter contrató a Edin Dzeko, pero quieren a un delantero fuerte, con gol, que se haya destacado y los ojos, desde hace rato, los han puesto sobre Zapata.



Los medios de Italia advierten que en principio las negociaciones no fueron por buen camino, que era mucha la diferencia entre lo que ofrecía el Inter y lo que pedía Atalanta, pero la brecha se acortó.



Ya se habla de que en los próximos días podría darse a conocer la noticia de la llegada del delantero colombiano a las huestes del campeón italiano.



Zapata no tuvo una buena Copa América con Colombia, no se hizo presente en la red contraria, pero es claro que sus dotes de goleador los ha demostrado en Italia.



