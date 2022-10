En el Atalanta de Bérgamo se ilusionan con los jugadores colombianos.



Luis Fernando Muriel ha sido clave en los últimos compromisos sumando titularidades y siendo vital para el ataque de Gian Piero Gasperini, tanto que el club se mantiene en la parte alta e invicto en la Serie A metiéndole mucha presión al Napoli en la cima de la liga italiana.

Por su parte, con Duván Zapata no pueden decir lo mismo, puesto que las lesiones se han convertido en tendencia infortunadamente, mermando la actividad del delantero que no ha podido regresar como se esperaba en las fechas pasadas. Un golpe en el muslo izquierdo lo complicó el 5 de septiembre cuando el Atalanta venció al Torino por un marcador de 3-1.



Ante su incapacidad, Duván Zapata se le ha notado haciendo vueltas personales, una de ellas, con un asesor financiero en un banco de la ciudad, pero curiosamente, no lo reconocieron y le empezaron a decir que se fuera del establecimiento.



Duván, de acuerdo con la versión de prensa de la 'Gazzetta Dello Sport', llegó a la reunión en ropa deportiva.



Aun así, otros medios hablan de posible racismo en contra del delantero.



'¿Adónde crees que vas?'

Zapata marcó gol y asistencia en el duelo de su equipo contra el Manchester United. Foto: Archivo EL TIEMPO, EFE

Al parecer, por su manera de vestir, uno de los encargados de la seguridad le preguntó: “¿Adónde crees que vas?”.



Duván Zapata no pudo entrar en primera instancia, pero afortunadamente para él y para su reunión, un funcionario de la entidad se acercó a los de seguridad y les dijo, según la 'Gazzetta':



“Duván es uno de nuestros clientes, pero seguridad no podía saberlo. Los empleados simplemente estaban haciendo su trabajo, garantizándonos un servicio de seguridad en un espacio intermedio entre la entrada y la calle”.



Al final, a Duván Zapata lo dejaron ingresar a la entidad bancaria, pero el hecho ha causado polémica en el entorno italiano.

🔵 Esto le dijeron desde la seguridad de un banco de Bérgamo a Duván Zapata cuando intentó entrar "¿Dónde crees que vas? Este no es un lugar para ti, ve a otro lugar".



Luego lo reconocieron e intentaron arreglar el asunto.



