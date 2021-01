¡Partidazo! Zapata, clave en la goleada de Atalanta al líder Milan

Atalanta dio buena cuenta del líder de la Serie A de Italia, Milan, tras derrotarlo en su casa 0-3, con un gol del colombiano, Duván Zapata.

El elenco de Bérgamo fue mejor durante los 90 minutos que su rival y aprovechó las opciones de gol para llevarse los tres puntos.



Le puede interesar: (Los goles del Atalanta en la goleada al Milan)



El primer gol llegó al minuto 26 d la primera parte, por intermedio del argentino, Cristian Gabriel Romero, de golpe de cabeza.



En el segundo tiempo la constante fue igual, un Atalanta mejor que el Milan, elenco que no encontró la senda del gol y que vio cómo su rival de turno lo maniataba.

Así fue el gol de Duván Zapata en la victoria 3-0 de Atalanta sobre el líder, Milán.



El Toro engañó a Donnarumma y definió al palo del arquero. Bravísimo.pic.twitter.com/vOG2c6XfTK — Goles en Directo (@golesendir_) January 23, 2021

El 0-2 legó en la segunda parte, tras un tiro penalti que hizo efectivo Josip Ilicic, un tanto que cayó mal en las huestes locales.



Pero Zapata no se podía quedar atrás y se hizo presente en el marcador, al minuto 32 de la segunda parte para un triunfo limpio y sin discusiones.



Luis Fernando Muriel ingresó sasi al final del compromiso, pero no tuvo una ocasión de gol.



El Milan, en el que debutó el croata Mario Mandzukic, llegado libre esta semana para potenciar la delantera, el español Samu Castillejo fue titular y su compatriota Brahim Díaz entró en la segunda mitad, no tuvo fuerzas para reaccionar y cayó por segunda vez este curso.



Sin embargo, la derrota solo le costó un punto, pues el Inter de Antonio Conte no pasó de un deslucido empate 0-0 en el Dacia Arena contra el Udinese.



Con el triunfo, Atalanta es cuarto en la tabla, parcialmente, con 36 puntos.



DEPORTES

También le recomendamos:

-Campeón olímpico será baja del Abierto de Australia



-¡Sorpresivo! Campeón del Giro de Italia tomó una decisión inesperada



-Otro fracaso del Arsenal en Inglaterra