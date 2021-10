Duván Zapata: hombre gol en Atalanta, pero en deuda en la Selección

Duván Zapata tiene 100 motivos redondos para certificar que es un goleador demoledor, un goleador de verdad. Es que lleva 100 goles en el fútbol italiano, y eso no puede ser casualidad, no son eventualidades del área. En el Atalanta, Zapata podría hacer, casi siempre, goles hasta con los ojos vendados o con las piernas amarradas. Pero cuando llega a la Selección Colombia no hay un casi siempre, es un casi nunca. Duván no embiste igual. No intimida igual. Vestido de amarillo, el Toro pierde su bravura.



(Le puede interesar: Cristiano Ronaldo responde y promete 'callar bocas')

¿Por qué allá sí y acá no? Es un interrogante tan grande como sus 1.86 metros de estatura. En la pasada triple jornada de la eliminatoria, Duván no pudo romper el maleficio que lo condena en la Selección. Es como si la precisión lo abandonara, como si sus piernas de hierro se quebraran y, lo peor, como si jugara desprotegido, sin respaldo, sin socios. Sus remates, los que normalmente llevan dinamita en Atalanta, acá no llevan chispa. Son remates apagados, si es que los tiene, porque la pelota no le llega mucho.



Pero luego de la eliminatoria, Duván se montó al avión, llegó a Italia, se puso la camiseta del Atalanta y ese fin de semana hizo gol, fue el número 100 en la Serie A. Entonces las críticas pasaron a ser, otra vez, elogios. Y así va, en esa montaña rusa, porque a mitad de semana falló un gol contra el Manchester United en la Champions, y otra vez los ataques. Es el oficio del delantero, del goleador.



El caso es que lleva 100 goles allá, y se los extraña acá, porque Colombia padece de esa grave enfermedad de la falta de gol. Zapata tendría que haberse hecho dueño de esa posición hace rato, pero algo falta. Faltan goles. Por eso aguanta duras críticas, de la prensa y de las redes. Hasta el DT Reinaldo Rueda salió a suavizar el ambiente. “Hay que respaldarlo”, dijo. Y reveló que Zapata trabajaba con el psicólogo, después de fallar un gol increíble contra Uruguay.



(Lea además: Santa Fe lamenta la muerte de una de sus glorias: Miguel Ángel Basílico)

Zapata, allá sí y acá no

Facebook Twitter Linkedin

Duván Zapata. Foto: EFE

Entender por qué allá, donde lleva 100 goles, le sobra puntería y aquí le falta no es un tema simple. Está la confianza, esa que Zapata lleva impregnada en la camiseta del Atalanta. Está la adaptabilidad a un sistema de juego que conoce, que entrena a diario, y está el cómo se rodea.



Carlos el ‘Piscis’ Restrepo, DT colombiano con experiencia en selecciones juveniles, tiene su punto de vista.



“Hay un trabajo más constante en el club,. la idea de juego se hace más fácil para el entrenador. Duvàn se ha acomodado, tiene un perfil para el equipo, para la forma como juega. Hace dos trabajos: pivotar para que termine de llegar el equipo, o tratar de atacar el espacio para finalizar la jugada, porque le marcan buen volumen de ataque y él puede aparecer sin problema y hace sentir su fuerza física. En la Selección le cuesta más porque el profe tiene poco trabajo con el equipo, prácticamente llegan, descansan y juegan; el modelo de juego es difícil trabajarlo y eso necesita del colectivo, de todos, que haya armonía para que aparezca, sobre todo que no es solo Duván, los otros delanteros no han tenido eficacia en la Selección”, dice.

En la Selección le cuesta más porque el profe tiene poco trabajo con el equipo, prácticamente llegan, descansan y juegan FACEBOOK

TWITTER

Julio Comesaña, actual DT del Medellín, hace énfasis en las sociedades que permiten generar las oportunidades de gol, refiriéndose a la situación de Duván en su club a diferencia de la Selección.



"Los futbolistas entrenan y juegan todo el tiempo con sus equipos y se conocen de memoria y saben qué deben hacer en cada situación de juego. En la Selección es totalmente diferente. Por eso la Selección que tenga muy buenos futbolistas para el juego ofensivo siempre tiene ventaja y necesitará menos tiempo. Observe a Brasil y analice cómo juegan todos. Es una orquesta siempre con instrumentos bien afinados. Todos interpretan lo mismo. Seguramente habrá otras cosas que inciden, pero creo que la manera de interpretar el juego es clave para armar sociedades a partir de las afinidades y no de las diferencias y lograr que futbolísticamente no se rechacen”.

Zapata en el Atalanta

Facebook Twitter Linkedin

Duván Zapata Foto: EFE

En Atalanta tampoco es que sea infalible. Pero no es la regla que falle. La regla es que allá tiene gol. Lleva 4 en esta temporada en 6 partidos de la Serie A (juega este domingo en la mañana). Con la Selección lleva un gol en 9 partidos de la eliminatoria. Pero no es solo Zapata, Falcao tampoco pudo en estos partidos. Y Luis Díaz necesitó regresar al Porto para hacer un golazo en la Champions. ¿Que si esta mala racha en la Selección se va a prolongar más? No se puede predecir, pero algunos creen que el momento de Zapata va a llegar.



(Lea también: Vea los goles de la Selección Colombia femenina contra Chile)



“Su situación hay que mirarla de manera normal. Es un delantero de élite y los delanteros tienen esos momentos y en cualquier momento le llega la hora de anotar. Con la Selección no se le dio el gol y llegó a su club y tiene la oportunidad. Son jugadores de alta competencia, y esos jugadores no sienten esa presión. Son momentos, rachas de los delanteros, le va a pasar y le va a aportar a la Selección”, opina el DT Eduardo Lara, quien tuvo a Duván en selecciones juveniles de Colombia.



El periodista italiano Giordano Signorelli, de Tuttosport, opina que Zapata brilla en Atalanta porque hay un equipo que juega para él. “Este año, Zapata lo está haciendo muy bien con Atalanta. Está marcando un buen número de goles y, sobre todo, tiene una buena forma física. Creo que Zapata es un jugador perfecto para Atalanta porque Atalanta juega para él, y él juega para Atalanta. El juego del equipo es perfecto para sus características”. ¿Y cómo se traduce eso en la cancha? “Zapata es el punto de referencia en ataque, se hace valer con el físico y ha instaurado una excelente relación con externos y centrocampistas”, responde.



Por ahora, Zapata seguirá jugando y seguirá marcando, a ver si cuando vuelva a la Selección, en noviembre, llega con su bravura, con su fuerza y con sus goles.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes

-Millonarios está de fiesta: victoria y goleada al Junior



-Osorio, la primera colombiana en disputar una final en superficie dura



-DT del Rayo Vallecano llena de elogios a Falcao