Esta es la lesión que sufrió Duván Zapata contra Chile

El delantero Duván Zapata prendió las alarmas luego de la lesión que lo sacó del partido contra Chile, en el amistoso en España. Al final del juego, dijo que tiene un dolor de aductores.

"Esperemos. No me quiero adelantar a nada. Esperemos exámenes médicos", dijo Zapata en la zona mixta al final del partido.



El jugador confirmó que es un problema del aductor.



Además, dijo que es la primera vez que tiene el dolor en esa pierna. "Hace año y medio o dos años lo tuve, cuando estaba en Sampdoria. Me molestó, pero del otro lado. En la otra pierna. Esta vez es en una zona nueva, pero bueno, esperemos que no sea grave", dijo Zapata en declaraciones a 'Dinas Sports.' "Ahora estoy bien. Para caminar no tengo molestia", dijo.



"El cuerpo me avisó. Cuando avisa es porque algo sucede. Esto nunca lo había sentido. Esperemos", agregó Zapata.



Finalmente, se refirió al partido y al resultado contra Chile. "Jugué poco, pero hay buenas sensaciones. Mostramos cosas positivas. Seguimos creciendo como Selección. Viene otro partido intenso y complicado. Hay que descansar", dijo el atacante.



