Nuevo ataque de Ibrahimovic a Cristiano Ronaldo

Zlatan Ibrahimovic se ha caracterizado por formar problemas donde no los hay. Habla de frente y esta vez se refirió al portugués Cristiano Ronaldo, a quien se enfrentará en el fútbol italiano, pues ha confirmado que jugará allí, aunque no se sabe en qué equipo.

“El verdadero Ronaldo es el brasileño", dijo el delantero, tras la pregunta de los periodistas sobre los duelos con Ronaldo.



Y agregó: “El suyo (se refiere a CR7) no es un talento natural sino el fruto de mucho trabajo. Firmó por un equipo que ha ganado la Serie A siete veces seguidas. Ir a un club así no es un desafío. Si quería un reto, tendría que haber ido a la Juventus cuando estaba en la Serie B para ascenderla a la Serie A y llevarla de nuevo a la cima”.



La relación entre ambos no es buena. Al contrario, sido mala. Zlatan siempre se desborda en elogios sobre Messi. Un hecho que confirma eso ocurrió cuando Lukas Modric ganó el Balón de Oro el año pasado.



“Ahora sabemos que esos trofeos no fueron ganados por Cristiano Ronaldo, sino por Florentino Pérez”, señaló Ibrahimovic en esa ocasión.





