Dura crítica de un exjugador al anuncio de paro de los futbolistas

Fuerte declaraciones dio el exfutbolista colombiano Ricardo Ciciliano, quien criticó a la Asociación de Futbolistas y al anuncio de paro de los jugadores.

"Ese cese de actividades (huelga) de Futbolistas es solo por generar publicidad, es para dar cara en televisión ese representante de la asociación de futbolistas argumentando que los jugadores entraron en cese de actividades, cuando son ellos los que manipulan a los jugadores a protestar", dijo Ciciliano en un mensaje en sus redes sociales.

Ricardo Ciciliano, exjugador de Millonarios. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Yo pertenecí a esa agremiación y no me di cuenta si no después que me retire que los que ganan son ellos. De todos los puntos que argumentan la asociación de futbolistas el más valioso para ellos es tener un partido de la selección Colombia para seguir generando dinero", agregó el exfutbolista de equipos como Millonarios, Junior, Once Caldas, Cali, entre otros.



"¿Si esto fuera Realmente de los jugadores porque siempre sale el mismo agente con su verso ya repetitivo?", se preguntó el exjugador.



Además, dijo: "Pero ahora que cuento con más edad, más experiencia, veo las cosas de otra manera. Ojalá todos los jugadores prestaran más atención a este gremio, cambiando sus actuales fundadores para empezar y cambiando los estatutos de dicha organización para pensar realmente en nosotros los jugadores y ex futbolistas".



DEPORTES