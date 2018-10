Dunga habría recibido invitación para dirigir a la Selección Colombia

Este sábado el portal de noticias brasileño ‘UOL Esporte’ aseguró que el ex técnico de la selección brasileña, Dunga recibió la invitación para dirigir a la selección de Colombia. El entrenador estaría estudiando la posibilidad de ser el sucesor de José Néstor Pékerman.

Según el portal, el brasileño habría frenado una negociación avanzada para dirigir a un club chino, a la espera de la confirmación de la propuesta por parte de los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol.



El brasileño, que está en el ramillete de candidatos para ponerse al frente de la Selección Colombia, aún no ha sido contactado formalmente por los dirigentes.



El pasado mes de septiembre Dunga declaró públicamente que no había tenido acercamientos con Colombia, "Respeto mucho a Colombia, pero no he hablado con nadie allá"; en la entrevista aseguró sentirse enojado con aquellas personas que 'lo acercaron' a los directivos.









