Dunga descartó acercamientos para dirigir la Selección Colombia

Tras la vacante que dejó José Néstor Pékerman en la dirección técnica, se ha especulado con varios nombres para sustituirlo en el cargo, el más reciente fue Dunga. El brasileño habló en el programa Fox Sports Radio Colombia y desmintió cualquier acercamiento con las directivas colombianas.

El ex entrenador de la Selección de Brasil aseguró, "Respeto mucho a Colombia, pero no he hablado con nadie allá"; en la entrevista aseguró sentirse enojado con aquellas personas que 'lo acercaron' a los directivos .





DEPORTES