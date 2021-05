Crecen las versiones sobre el futuro de Yerry Mina

Crecen las versiones sobre la supuesta ventana que estaría abierta para la salida de Yerry Mina del Everton inglés.

El defensor colombiano es centro de rumores de prensa en materia de fichajes. Ya el portal Football Insider había dicho que el cuadro inglés estaría en busca de un central, por lo que se especula que el sacrificado sería Yerry Mina.



(Le puede interesar: Programación de los próximos partidos de Colombia en la eliminatoria)



Al zaguero se lo ha asociado recientemente con el Nápoles de David Ospina. Sin embargo, el colombiano también estaría en el radar de equipos como el Inter, Fiorentina y Valencia.



Los rumores aumentaron tras el último partido del Everton, contra el Aston Villa, cuando Mina no fue utilizado, aunque ya estaba disponible para jugar.



"Yerry Mina está bien, volvió de una lesión y por eso no jugó contra el Arsenal. Está de regreso, en buenas condiciones y listo para jugar", dijo Ancelotti antes del juego y finalmente no lo empleó.

El remate de la temporada será clave para que se defina el futuro del central colombiano, que llegó al Everton a mediados de 2019.



DEPORTES

