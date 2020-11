Las incertidumbres de la Selección Colombia para la convocatoria

Las últimas horas le han dado la razón al técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, quien anunció que iba a aguantar hasta pasado mañana para dar la lista de convocados para los partidos contra Uruguay y Ecuador, en las fechas 3 y 4 de la eliminatoria suramericana para el Mundial de Catar 2022. Sustos, problemas físicos y la dinámica de la pandemia de covid-19, con un positivo confirmado en uno de sus asistentes, deben tener muy pensativo al entrenador portugués.

Al menos, Queiroz tiene la tranquilidad de que Jéfferson Lerma se recuperó de una lesión en el tendón de la corva, que lo sacó de competencia por dos semanas. “Se ve bien Jeff. Ha entrenado durante los últimos días. La decisión entonces es si lo involucramos para el partido ante Sheffield o si lo involucramos el fin de semana para el encuentro ante Birmingham”, dijo Jason Tindall, técnico del Bournemouth.



Pero ahora la preocupación es por uno de los referentes del equipo, Radamel Falcao García. El ‘Tigre’ no pudo terminar ayer el entrenamiento con el Galatasaray. “Falcao, quien sintió dolor en el grupo muscular anterior superior derecho en la última parte del entrenamiento, no pudo completar la sesión. La salud de nuestro jugador se determinará tras los exámenes que se realizarán mañana (hoy)”, anunció el club en un comunicado. Dependiendo de lo que muestren esas pruebas, Falcao tomará una decisión en compañía del cuerpo técnico.



Otro de los jugadores clave de la Selección, James Rodríguez, aún no ha sido confirmado para volver, luego de la molestia que lo sacó del partido contra Newcastle, el fin de semana pasado, aunque, seguramente, esté el sábado contra Manchester United.



Carlo Ancelotti, el DT del Everton, no para de elogiarlo. “Cuando traje a James Rodríguez este verano hubo preocupación por su estado físico y por ver cómo se adaptaría a la intensidad de la Premier League. Durante los primeros cuatro partidos, ¿sabes cuántas veces se apareció? Siete. Tiene más asistencias y goles que los velocistas”, declaró Ancelotti a France Football.

James Rodríguez junto a Carlos Queiroz. Foto: AFP

Pero hoy la preocupación es otra: Inglaterra entró ayer en un nuevo confinamiento hasta el 2 de diciembre. La nueva cuarentena incluye la prohibición para salir del país, aunque inicialmente sería solo en viajes de ocio. Una eventual salida de James, Lerma, Yerry Mina y Steven Alzate hacia Colombia se tomaría como viaje profesional. La Premier League seguirá en marcha, con los estadios a puerta cerrada.



"El tema de los confinamientos lo tenemos monitoreado y se valida todos los días para ver que cambios hay de normas y de afectación de Vuelos", dijo una fuente consultada por EL TIEMPO.



Otro país que está endureciendo sus medidas contra el covid-19 es Italia, donde hay regiones en las que volverá el confinamiento. Solo se podrá salir a trabajar o al colegio. Una de ellas es Lombardía, región en la que está Bérgamo, sede del Atalanta, donde juegan tres fijos de la Selección, Duván Zapata, Johan Mojica y Luis Fernando Muriel. Aún no se conoce el alcance de esa medida y si podrán salir del país para acudir a una eventual convocatoria.

Ya había sucedido en las dos primeras jornadas de la eliminatoria, cuando el portero David Ospina no pudo viajar porque su club, Nápoles, no le dio permiso por los casos de covid-19 que se presentaron en el plantel. También quedaron por fuera, por haber estado en contacto con una persona positiva por coronavirus, los dos jugadores colombianos del Porto, Luis Díaz y Mateus Uribe.



Pero el covid-19 no solo ha afectado al plantel de la Selección. Una fuente de la Federación confirmó que uno de los asistentes de Queiroz tiene coronavirus. La fuente se abstuvo de dar el nombre.



De este lado del mundo, la Selección mira hacia México, a la espera de la evolución de Stefan Medina, quien ha tenido la confianza de Queiroz para ser titular, pero que sufrió una lesión muscular en el partido contra Chile.



Medina aún no ha sumado minutos. El diagnóstico de su lesión muscular en el muslo derecho le daba entre tres y cuatro semanas de incapacidad, que están por cumplirse. De hecho, Medina ya está haciendo trabajos de campo con el Monterrey, aunque aún de manera diferenciada con el resto del plantel. Podría alcanzarle para volver.





