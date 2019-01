James recibe día libre y en Alemania especulan con su inminente salida

El entrenador del Bayern Múnich, Niko Kovac, le dio el día libre al centrocampista colombiano James Rodríguez que, en consecuencia, estuvo este martes ausente del entrenamiento, informó el club bávaro en su página web.

La razón por la cual Kovac optó por darle un día libre a James se desconoce. Los medios alemanes se preguntan si la ausencia de James no está relacionada con una posible operación en el mercado de fichajes de invierno en la que James podría terminar dejando el Bayern.



El diario TZ de Múnich, por ejemplo, alude a informaciones de prensa en Inglaterra y en España que ven a James como parte de una operación para que el danés Christian Ericksen, actualmente en Tottenham, llegue al Real Madrid.

Esta información de la que hablan en el diario alemán va en concordancia con la que da el portal español ‘As’, que asegura que la intención del Real Madrid por fichar a Ericksen puede llevarlos a meter en la negociación a James para “abaratar el posible precio que fije Daniel Levy como punto de partida para entablar las primeras conversaciones con el fin de conseguir al talentoso danés”.



James está en el Bayern cedido por el Real Madrid, con opción de compra por valor de 42 millones de euros, y según esas informaciones el club blanco podría ofrecerlo en canje para conseguir el fichaje de Ericksen.



La temporada actual de James en el Bayern no ha sido fácil, en parte debido a que no le han respetado las lesiones. En todo caso, el colombiano sólo ha estado en siete ocasiones como titular.



El sábado pasado, contra Hoffenheim, James empezó el partido en el banquillo. Recientemente, el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, dijo que el Bayern observará la segunda vuelta del torneo para decidir si hace o no uso de la opción de compra sobre James. El Bayern tiene hasta junio para tomar una decisión al respecto.



