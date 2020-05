DT en Alemania sale por crema dental y queda suspendido

El entrenador del Augsburgo, Heiko Herrlich, se perderá el reinicio de la Bundesliga este fin de semana por haber ido a comprar dentífrico y haberse saltado así las estrictas normas de la cuarentena.

Herrlich, recientemente fichado para el cargo, no podrá asistir al partido a puerta cerrada del sábado contra el Wolfsburgo, la jornada en que se reanuda la temporada, tras 66 días de suspensión por la pandemia del coronavirus.



El propio técnico lamentó en una videoconferencia su error. Explicó que salió un momento del lugar de concentración para ir al supermercado, con el chándal puesto, al ver que se le había acabado el dentífrico y una loción hidratante para la piel.



Con ello incumplió las normas especiales impuestas por la Liga Alemana de Fútbol (DFL) para el reinicio de la temporada, según las cuales en los siete días anteriores a la reapertura no se puede abandonar el lugar de concentración del equipo.

El tropiezo de Herrlich sigue al revuelo causado por el jugador del Hertha Berlín Salomon Kalou, quien fue apartado del equipo a principios de mayo por haberse grabado -y colgado las imágenes luego en internet- estrechando la mano a algunos compañeros en el vestuario o mientras se disponían a hacerse los test de la covid-19.



La Bundesliga alemana se reinicia este sábado con muchas incógnitas, más allá de lo deportivo, por el reto que supone hacerlo en plena desescalada de las medidas restrictiva articuladas en Alemania contra el coronavirus.



Se pretende, en lo futbolístico, dirimir el duelo por el título entre el Bayern, el Borussia Dortmund y el RB Leipzig. Pero además de eso deberá demostrarse que es factible seguir las estrictas normas impuestas por la DFL hasta conseguir luz verde del ámbito político para ese reinicio.



El plato fuerte del sábado es el derbi de la cuenca del Ruhr, entre el Borussia Dortmund y el Schalke, dos equipos para los que su apasionada afición juega un papel casi imprescindible. El líder, Bayern Múnich, visitará el domingo al Union Berlín en el último partido de esa jornada.



