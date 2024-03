DT de España no se confía para el amistoso: 'Colombia es un rival de altísimo nivel'

La Selección Colombia va a afrontar este mes una gira por Europa para medirse contra España y Rumania en dos partidos amistosos de la fecha Fifa, que servirán como preparación para la Copa América 2024.

El técnico Néstor Lorenzo anunciará esta semana la lista de convocados que participarán en lo primeros partidos de la Selección Colombia en este 2024. Jugadores como David Ospina, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero son duda, mientras que el único descartado es Mateus Uribe tras una lesión en el bíceps femoral que lo tendrá por fuera de los terrenos de juego de seis a ocho semanas.

Seleccion Colombia y Néstor Lorenzo Foto:Vanexa Romero y Efe Compartir

En el seleccionado de España también se están preparando para el duelo contra Colombia, un rival que consideran importante y de alto nivel en su preparación a la Eurocopa 2024.

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, aseguró, durante el transcurso del Foro EFE Sport Business que habrá novedades en la convocatoria que va a anunciar este viernes para los amistosos contra Colombia y Brasil, y su contrato como seleccionador de la Real Federación Española de Fútbol.

“Seguro que habrá sorpresas en la convocatoria, pero no para mí. Va a haber algún jugador que no ha estado en las anteriores, pero no son sorpresas para mí porque yo y mi grupo de trabajo estamos muy encima de todos los futbolistas, lo que están ofreciendo, aportando y sabemos que tiene la capacidad para demandar esta oportunidad. No se trata de regalar nada a nadie, se lo ganan por su rendimiento y trabajo”, dijo.

Luis de la Fuente (izq), seleccionador de España Foto:EFE Compartir

El DT español aseguró que hay que tener ciertas precauciones a la hora de enfrentar a Colombia, ya que es un rival con el que no se debe especular.

“Vamos a intentar acertar con la convocatoria y volver a formar un grupo muy competitivo, porque tenemos dos partidos, no solo Brasil, Colombia es un rival de altísimo nivel y queremos dejar buen sabor de boca para afrontar los meses previos a la preparación para la Eurocopa con tranquilidad, confianza y seguridad”, señaló de la Fuente.

La Selección Colombia se medirá a su similar de España el viernes 22 de marzo en el estadio Olímpico de Londres, Inglaterra, cuatro días después (26 de marzo) viajará a Madrid para enfrentarse contra Rumania en su preparación para la Copa América.

Lorenzo quedó preocupado por el final del partido. Foto:EFE Compartir

