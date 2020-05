El drama de la familia de un exjugador del Cali que murió en Brasil

La muerte del exjugador del Cali David Fernando Álvarez tiene en estado de alerta a todos sus familiares en Colombia, quienes imploran para repatear el cuerpo del exfutbolista de Brasil, aunque no han tenido éxito.

Álvarez, de 30 años, se accidentó el pasado sábado en territorio brasileño cuando se desplazaba en una motocicleta y se estrelló contra un árbol. No se conocen mayores detalles sobre las circunstancias del incidente.



Jazmín Isaza, esposa del fallecido futbolista, aseguró que está desesperada porque no sabe qué hacer. Tiene los recursos para poder repatriar a su exmarido, pero aún no cuenta con la autorización del Gobierno para poder programar este vuelo.



La prohibición de entrada y salida de vuelos al país, salvo los humanitarios, es el gran problema que tienen que superar para poder repatriar el cuerpo y se espera que el 4 de junio, fecha en la que la Cancillería tiene pensado un viaje a Brasil, para traer a varios colombianos que quedaron en ese país ante la emergencia sanitaria, puedan traer el cuerpo.



El exfutbolista entró desde su adolescencia a a las divisiones menores del Deportivo Cali, donde estuvo siete años en categorías juveniles.



Luego se vinculó al Dépor Fútbol Club donde tuvo su participación en la Primera B para llegar hasta Jaguares de Córdoba.



En 2016 sufrió una lesión grave de rodilla y debió asumir su retiro de la actividad profesional.



DEPORTES