Douglas Luiz es un futbolista brasileño que milita en el Aston Villa y que explotó en redes sociales contra periodista, que hizo un comentario en redes sociales de su novia, la también futbolista del equipo Alisha Lehmann.

El video se hizo público y en él la jugadora celebra un gol al estilo Cristiano Ronaldo, corriendo de espaldas.



(Selección Colombia: historia real de grito homofóbico que paró partido vs México)

(Selección Colombia: vea los golazos del partido contra México)



El periodista Milton Neves se refirió a la celebración con un comentario que no lo dejó bien parado.

Justo reclamo



“¿Qué número tenía en su camiseta?”, sexualizando a la deportista. “Míralo y opina”, escribió el comunicador.

Liked on YouTube: Alisha Lehmann 😍 Celebration🔥 https://t.co/8yjor9QphT — G3NERAL CHRIS (@G3NERALCHRIS) September 27, 2022

Luiz reaccionó y dijo: ““Eres mayor (por su edad), llevas años en el fútbol y publicas un vídeo que no respeta el fútbol femenino y ni siquiera a la jugadora, que es mi novia. No has aprendido lo que es el respeto, eso es una mierda”.