Douglas Costa, sancionado 4 partidos por escupir a un rival

El extremo brasileño de la Juventus Douglas Costa fue sancionado con cuatro partidos de suspensión por haber escupido a un rival el pasado domingo frente al Sassuolo, informó la Liga italiana.

Finalizando el encuentro, que ganó la Juventus por 2-1, el brasileño se enzarzó en una discusión con Federico Di Francesco, al que propinó un codazo antes de escupirle a la cara, una imagen difundida rápidamente por todas las televisiones deportivas italianas.



Costa fue expulsado por su gesto tras la intervención del videoarbitraje (VAR). La Juventus había anunciado por su parte que pensaba imponer una multa económica al jugador, que está convocado para el debut en la Champions ante el Valencia el miércoles.



Su entrenador, Massimiliano Allegri, anunció desde Valencia que el club turinés no apelará la sanción: "Tuvo un momento de ofuscamiento que puede ocurrir y ya ha pedido perdón. Purgará los cuatro partidos y no apelaremos como club".



Tal como hizo el domingo, Allegri reiteró que "fue un gesto desagradable, que sorprendió a todo el mundo, algo inhabitual". No obstante, el técnico descartó castigar al jugador dejándole en la grada contra el Valencia.



"Mañana (este miércoles) veré si se queda en el banquillo o es titular. Siento lo ocurrido porque no es un comportamiento para enseñar a los niños, pero él mismo es el primer decepcionado por su actitud".



