Sebastián Yatra fue protagonista en la ceremonia de los Premios Óscar, al interpretar 'Dos Oruguitas', la famosa canción de la película 'Encanto'.



El cantante antioqueño, que se mostró impresionado con la organización de los Óscar y lo "especial" que ha sido ha gente con él, aseguró en la antesala del evento que todo es "bastante alucinante" y que aún no ha "caído en la cuenta" de lo que está viviendo. Ahora, cuando es uno de los triunfadores, su impresión es mayor.



Tras su increíble presentación en Los Ángeles, muchos de los fanáticos de Yatra hicieron hincapié en redes sociales que Yatra estuvo muy cerca de no dedicarse a la música. Y es que el fútbol por poco se lo lleva...



Sebastián Yatra y su sueño de ser futbolista

Antes de cumplir doce años, Sebastián Obando Giraldo, como se llama Yatra, tuvo un 'flirteo' con el fútbol. Al asumir la capitanía de la selección de su colegio, siendo un pequeño soñador, dejó abierta la posibilidad de seguir una carrera futbolística, pero como su juego era "demasiado lento" tuvo que abandonar sus intenciones.



“Antes de comenzar a cantar pensé que podía ser futbolista, pero poco a poco me fui dando cuenta que no iba a ser capaz, que la música era lo mío. He tenido diferentes momentos donde me he ido encontrando y descubriendo porque uno va como agregándole capas a las cosas, he ido mejorando en la guitarra y en mis presentaciones, he seguido evolucionando. Ya tengo una noción más clara de lo que estoy haciendo, ya no improviso tanto”, le dijo Yatra al diario 'El Comercio', de Perú, en una reciente entrevista.



Aunque Yatra no se dedicó al fútbol profesional, ha estado muy cercano al deporte. Es un fanático de la Selección Colombia y es muy amigo de grandes figuras del equipo tricolor. Además, en los viajes a sus presentaciones internacionales, el cantante ha aprovechado para demostrar que todavía tiene talento con la pelota.



Inclusive, para el Mundial de Rusia 2018, Yatra lanzó una canción conmemorativa con el DJ Gianluca Vacchi. James Rodríguez, Santiago Arias y Yerri Mina hicieron parte del video de 'Love', como se tituló su tema.

DEPORTES

*Con información de El Comercio, de Perú.

Del Grupo de Diarios de América (GDA)