Polémica en México: Dorlan Pabón, aislado por asistir a un cumpleaños

Hay polémica en el club Rayados de México con el futbolista colombiano Dorlan Pabón, quien este domingo fue separado de la plantilla que disputará el partido contra León, por no seguir el protocolo de bioseguridad en época del covid-19.

Rayados informó que "se registró una situación en la que no se siguió el protocolo al interior de la institución", por lo que, tras hablar con los jugadores se decidió que Dorlan y Hugo González no irán al próximo partido.



Los dos jugadores fueron aislados y estarán bajo supuervición médica, además les harán nuevas pruebas de covid-19.



Esto porque los futbolistas aparecieron en unas fotos en la fiesta de cumpleaños del portero González y no usaban tapabocas.



Sin embargo, Dorlan emitió un mensaje en sus redes en las que asegura que solo pasó a saludar al portero, que es vecino suyo y que de inmediato se marchó a su casa.

Dorlan Pabón se manifiesta ante la situación de la que se le acusa. pic.twitter.com/nCb24V53uW — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) August 2, 2020

