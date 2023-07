Gianluigi Donnarumma, arquero del PSG francés, sufrió un violento asalto en su casa el pasado jueves por la noche.



Días después del robo que dejó en shock al arquero y a su esposa Alessia Elefante, también presente en el suceso, el jugador relató los hechos.

El violento robo a Donnarumma

Gianluigi Donnarumma Foto: Franck Fife. AFP

"Tenía mucho miedo, y más aún por Alessia. Tenía miedo de que le pasara algo. Estaba indefenso, atado, no podía hacer nada. Además, no hablo muy bien francés y era difícil explicarles a estas personas dónde estaban las cosas que estaban buscando", puntualizó Donnarumma al revivir el episodio en entrevista con el portal 'Líbero', en la previa del amistoso ante el Le Havre.



Durante el asalto lo amarraron a punta de pistola y se llevaron cerca de 500 mil euros entre relojes, joyas y artículos de cuero.



"Y era Alessia, todavía muy asustada, quien estaba con ellos. Estaba aterrorizado de que pudieran lastimarla. Me inmovilizaron de inmediato y Alessia se vio obligada a regalar todo lo que teníamos. Es el peor sentimiento que puedes tener”, añadió el arquero.



Y explicó por qué no quería dar más información de lo ocurrido.



"No puedo entrar en demasiados detalles ya que la investigación está en curso. El viernes por la mañana, mi prometida y yo tuvimos que dejar nuestro apartamento para permitir que se llevaran a cabo las investigaciones y nos alojamos temporalmente en un hotel", concluyó el arquero dos días después del asalto que vivió junto la modelo de 26 años.

👤 Donnarumma y su pareja, atacados y robados en su domicilio de París.



💢 Los ladrones forzaron la puerta, agredieron y ataron al portero italiano y a su pareja y se dieron a la fuga con un botín estimado de 500.000 euros. pic.twitter.com/FQylEmq6K1 — EFE Deportes (@EFEdeportes) July 21, 2023

