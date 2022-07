La superestrella Cristiano Ronaldo, en el centro de los rumores de una posible marcha, alimentados por su ausencia de la gira del Manchester United en Tailandia y Australia, "no está en venta", insistió este lunes su entrenador Erik Ten Hag, que cuenta con el portugués para la próxima temporada.

"Cristiano no está en venta, forma parte de nuestros planes. Preparo la próxima temporada con él", indicó el técnico holandés en Bangkok, donde su equipo se enfrenta al Liverpool el martes (13h00 GMT).



(¿Habrá Liga Femenina en el segundo semestre? Solo 4 equipos confirmados)

(¿Piqué da reversa? Habría dejado a su 'novia' y buscaría a Shakira)



El quíntuple Balón de Oro no tomó el avión con sus compañeros el viernes, debido a un "problema familiar", según su club, aunque la prensa inglesa habla desde hace semanas de sus ganas de cambiar de aires esta temporada.



El delantero de 37 años, con contrato hasta 2023, habría expresado su deseo de ser traspasado, cuando los "Red Devils", decepcionantes sextos de la Premier League del precedente ejercicio, no disputarán la Liga de Campeones este año.



Entre tanto, Liverpool ya comenzó trabajos con miras a una cargada temporada, la misma que esta llena de objetivos grandes, como ganar la Liga Premier y la Liga de Campeones.



Luis Díaz hace parte del club. Llegó a comienzos de este año y se ha hecho un lugar no solo en el equipo, sino en el corazón de los hinchas.

Facebook Twitter Linkedin

Medios ingleses aseguran que el futbolista portugués tiene un pie afuera del Manchester. Foto: Peter Powell. EFE

El delantero guajiro espera confirmar sus condiciones en la temporada 2022-2023 con el Liverpool y este partido amistoso será el primer reto.



El juego se podrá ver en Colombia por Espn 2, desde las 8 de la mañana.



(Piqué, sin respiro: así fue como Shakira se habría enterado de infidelidad)

(James Rodríguez en el cuadro de leyendas del Real Madrid)



Deportes