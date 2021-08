Liverpool se enfrenta al Osasuna en partido de pre temporada

Las ligas de Europa cada vez tienen más afinados los motores para la temporada 2021-2022. Barcelona vs. Juventus, Real Madrid vs. Milán, Valencia CF vs. Milán y ahora Liverpool vs. Osasuna son algunos de los partidos de pre temporada que se han dado en la última semana.



Justamente este último encuentro se llevará a cabo este lunes a la 1 p. m. en Anfield sin transmisión televisiva para Colombia.



Osasuna comenzará su tercera campaña consecutiva en Primera división, con la ilusión de estrenar el nuevo estadio junto a una afición deseosa de ver a su equipo, que ha dejado grandes sensaciones durante estos dos últimos años.



Cómo si de una película se tratase, Osasuna regresará al pasado en unos días. Los navarros arrancarán la LaLiga Santander en casa frente al Espanyol, último adversario que pudo disfrutar del feudo rojillo ante uno de los públicos más calientes de la competición.



