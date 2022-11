Tras la eliminación del Atlético de Madrid de los torneos europeos por primera vez en doce años, y la clasificación del Eintracht Fráncfort del colombiano Rafael Santos Borré, hoy se definen los últimos equipos que avanzan a octavos de final de la Liga de Campeones.

En busca de un cruce favorable, el Real Madrid, vigente campeón, y el París Saint-Germain se enfrentan esta tarde al Celtic Glasgow y a la Juventus, con el objetivo de terminar la fase de grupos de la Champions como líderes, mientras que el Milan se juega su clasificación contra el Salzburgo.



Una victoria contra el Celtic, colista de la llave C, les bastaría para acabar primeros a los hombres de Carlo Ancelotti. En el otro partido del grupo, el Leipzig puede certificar su pase en caso de empate en Varsovia contra el Shaktar Donestk. Sin embargo, una derrota les enviaría a dieciseisavos de final de Europa League.



Para el París Saint-Germain, la misión se anuncia complicada. A la cabeza del grupo H con 11 puntos, igualado con el Benfica, el conjunto francés se desplaza a Turín para enfrentarse a la Juventus, que buscará asegurar la tercera posición y el salvoconducto a Europa League como premio de consolación tras su eliminación de Champions.



En el grupo E, el gigante europeo AC Milan, (2º con 7 puntos), segundo equipo más laureado de la competición con siete 'Orejonas' en sus vitrinas, debe al menos lograr un empate contra el Salzburgo (3º con 6 puntos) para alcanzar la fase final, que no alcanzan los Rossoneri desde la temporada 2013-2014.



Para el Chelsea y el Manchester City, que ya tienen garantizado el liderato de sus respectivos grupos, los partidos contra el Dinamo de Zagreb y Sevilla respectivamente servirán para dar minutos a jugadores habitualmente suplentes y descanso a los internacionales, a poco más de dos semanas del Mundial de Catar (20 de noviembre - 18 de diciembre).



El sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones tendrá lugar el próximo lunes 7 de noviembre en Nyon, Suiza, en la sede de la UEFA.



Champions en televisión

ESPN

12:30 P.M. Real Madrid vs. Celtic.

2:40 P.M. Juventus vs. PSG.



ESPN2

12:30 P.M. Shakhtar Donetsk vs. RB Leipzig.

2:40 P.M. Chelsea vs. Dinamo Zagreb.





STAR+

2:40 P.M. Milán vs. Salzburgo.



ESPN4

2:40 P.M. Manchester City vs. Sevilla.



ESPN Extra

2:40 P.M. Maccabi Haifa vs. Benfica.

2:40 P.M. Copenhagen vs. Borussia Dortmund.

