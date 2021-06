Programámese: estos son los deportes por TV este fin de semana

Sábado 19 de junio



DIRECTV

Canal 610 o 619

8 a.m.: Eurocopa, Hungría vs. Francia

11 a.m.: Portugal vs. Alemania

2 p.m.: España vs. Polonia



WIN SPORTS

8 a.m.: Eurocopa, Hungría vs. Francia

11 a.m.: Portugal vs. Alemania



ESPN 2

5 a.m.: ATP Noventi

7:50 a.m.: Clasificación, Gran Premio de Francia de Fórmula 1

12 m.: US Open de Golf



Lo invitamos a leer: (Millonarios empató en la agonía y sueña con la estrella)

Domingo 20 de junio



DIRECTV

Canal 610 o 619

11 a.m.: Eurocopa, Italia vs. Gales

11 a.m.: Suiza vs. Turquía

4 p.m.: Copa América, Venezuela vs. Ecuador

7 p.m.: Colombia vs. Perú



WIN SPORTS

11 a.m.: Eurocopa, Italia vs. Gales

3 p.m.: fútbol colombiano, Millonarios vs. Tolima

7 p.m.: Copa América, Colombia vs. Perú



ESPN

7:30 a.m.: Gran Premio de Francia de Fórmula 1



ESPN 3

6 p.m.: Grandes ligas, Bravos vs. Cardenales



ESPN 2

7:30 a.m.: ATP de London

11 a.m.: US Open de Golf



CANAL CARACOL

7 p.m.: Copa América, Colombia vs. Perú



Deportes