Tolima, al todo o nada en su visita al Inter de Brasil

El Internacional recibirá este miércoles al Deportes Tolima en Porto Alegre para definir una plaza en la Copa Libertadores, tras un empate sin goles la semana pasada en Colombia que ha dejado todo abierto para el partido de vuelta.

La presión será mayor para el equipo brasileño, que al no haber anotado en la ciudad colombiana de Ibagué se verá forzado a buscar la victoria, en tanto que el Deportes

Tolima tendrá su clasificación asegurada con un triunfo o un empate con goles.



Sin posibilidad de errores, el argentino Eduardo Coudet, quien dirige al Inter desde principios de este año, se mostró decidido a apostar por una fuerte presión ofensiva desde el mismo inicio.



Aunque no lo ha confirmado, lo visto en los entrenamientos de los últimos días indica que alienará como titulares al argentino Andrés D'Alessandro y al peruano Paolo Guerrero, dos veteranos que suelen ser garantía de buen manejo del balón y especialmente de gol.



Coudet también podrá contar con el lateral Moisés, que suele sumarse con fuerza al ataque y era duda por un golpe en el tobillo izquierdo. Aún así, si no estuviera en condiciones de jugar, Moisés sería sustituido por Uendel, jugador de características similares.



El equipo colombiano llegó a Porto Alegre, en el sur de Brasil, la noche de este lunes y lo hizo con todos sus titulares en plena forma. Aunque el entrenador Hernán Torres no ha dado pistas sobre la alineación, todo apunta a que reforzará la defensa y el centro del campo, para dejar en punta al costarricense Francisco Rodríguez.



El dibujo del Deportes Tolima en Porto Alegre sería entonces un 5-5-1, con el que el equipo de Ibagué intentará blindar la portería de Álvaro Montero, un arquero colombiano que curiosamente inició su carrera profesional en Brasil, hace siete años, jugando para el Sao Caetano.



El ganador de este partido pasará a integrar el Grupo E de la Copa Libertadores, en el que ya aguardan el Gremio -tradicional rival del Inter en Porto Alegre-, el chileno Universidad Católica y el colombiano América de Cali.

Alineaciones probables

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Moledo, Cuesta y Moisés (Uendel); Musto, Lindoso, Edenílson y Patrick; Andrés D'Alessandro y Paolo Guerrero. Entrenador: Eduardo Coudet



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, José Moya, Danobis Banguero; Carlos Robles, Yeison Gordillo, Andrey Estupiñan, Jaminton Campaz, Omar Albornoz; Francisco Rodríguez. Entrenador: Hernán Torres.



Árbitro: El ecuatoriano Guillermo Guerrero.

Estadio: Beira Rio, de la ciudad de Porto Alegre, en el sur de Brasil.



Hora: 7.30 p. m.

TV: Fox Sports



EFE