Everton de James busca dar otro paso en la Copa de la Liga

Everton, el equipo de James Rodríguez y Yerry Mina, espera seguir con su gran inicio de temporada, cuando enfrente este miércoles al Fleetwood Town, en la Copa de la Liga en Inglaterra.

Everton busca su paso a los octavos de final del torneo, luego de vencer en la segunda ronda a Salford City, en partido en el que no estuvieron presentes los colombianos.



Fleetwood Town es un equipo de la tercera división del fútbol inglés. El partido será a la 1:45 p. m. y tendrá TV de ESPN 2. El DT Carlo Ancelotti no anticipó si contará con jugadores de su equipo principal, el que lleva dos partidos ganados en la Liga Premier.



En otros partidos, el español Juan Mata, de penalti, Marcus Rashford y Mason Greenwood sellaron este martes el pase del Manchester United a los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa con una victoria por 0-3 sobre el Luton Town, de la segunda categoría (Championship).



El Manchester United jugará a finales de septiembre en octavos contra el ganador del partido de este miércoles Preston North End-Brighton & Hove Albion.



El West Ham United no tuvo problemas para dejar fuera de combate al Hull City, de la tercera categoría con un contundente 5-1 con dobletes del francés Haller y el ucraniano Andriy Yarmolenko. En octavos se enfrentará contra el ganador del Fleetwood Town contra Everton.



DEPORTES Y EFE