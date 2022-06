La Selección de fútbol de Colombia se enfrentará este domingo a la de Arabia Saudí en un partido amistoso que se celebrará en el estadio Enrique Roca de Murcia, en España (12 m., Caracol TV), apenas tres días después de que el argentino Néstor Gabriel Lorenzo fuera anunciado como nuevo técnico del combinado nacional.

Colombia, el 'sparring' de Arabia Saudí

El choque lo dirigirá el interino Héctor Cárdenas, DT de la sub-20, que asume este trabajo mientras arranca el proceso con el nuevo entrenador argentino. Sin embargo, el que sí estará presente es el asistente técnico, Amaranto Perea, quien aprovechó su estadía en España para tomar nota de este examen que tendrá el combinado nacional, contra un rival que sí estará en el Mundial de Catar 2022.



Colombia tiene sensibles ausencias en esta convocatoria, como las de James Rodríguez, Luis Díaz y Radamel Falcao García, David Ospina o Juan Guillermo Cuadrado... así que el grueso del equipo está conformado por jugadores que buscan su oportunidad, y ya que hay nuevo DT, seguro intentarán dejar una buena impresión.



“La llegada de un nuevo preparador siempre genera expectativa en el grupo y algunos jugadores han estado con parte de este cuerpo técnico y saben lo que puede aportar... hay una base determinada y quienes nos van a representar en este encuentro querrán demostrar el potencial que tienen y que ya han enseñado en sus clubes y que pueden adquirir experiencia a nivel internacional”, dijo este sábado en rueda de prensa el técnico Cárdenas.



El equipo, liderado por el atacante Rafael Santos Borré, del Eintracht y reciente campeón de la Liga de Europa, ha estado preparando este encuentro durante los últimos días en la localidad murciana de Torre Pacheco.



“El partido se viene trabajando hace más de un mes. Nosotros hemos seguido el desempeño de los jugadores que nos representan, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Con algunos de ellos tuvimos la posibilidad de hablar, pero este tipo de partidos nos permiten evaluar y empezar a generar la oportunidad para otros jugadores, que quizá en algún momento no pudieron llegar”, agregó.



Colombia tendrá enfrente a un adversario que también lleva un tiempo en España, en su caso en Alicante, y que posteriormente se enfrentará a Venezuela. De este modo, el francés Hervé Renard, seleccionador de los saudíes, seguirá preparando la cita mundialista.

