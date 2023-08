Dominic Wolf, reconocido 'influencer' alemán, subió a sus redes sociales un video en el que aseguró que no se pondrá más la camiseta de la Selección Colombia, tras un pedido expreso de la Federación Colombiana de Fútbol.

Wolf, quien es popular por su aprecio a Colombia y producir videos relacionados con la cultura nacional, le dijo a EL TIEMPO que la camiseta de la Selección fue su primera conexión con el país y por tanto, se siente "triste, decepcionado y hasta amenazado" por el comunicado.



Y ahora, también en charla con este diario, un portavoz de la Federación Colombiana de Fútbol respondió al respecto, confirmó el envío del comunicado, la respuesta de Wolf por escrito y los detalles que rodean su pedido.

La Federación Colombiana reacciona al video de Wolf

Selecciones Colombia masculina y femenina Foto: Cristian Álvarez y Efe

"A partir de hoy, lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección Colombia", fue lo primero que dijo Wolf en su video de este lunes, citando el comunicado de la FCF.



"Aparentemente, según la ley colombiana, no tengo derecho a ponerme la camiseta de ellos", dijo Wolf en un video en el que remarca que ha trabajado mucho en sus producciones audiovisuales y en el que asegura que su único objetivo ha sido dejar el nombre de Colombia en alto.



Sin embargo, el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol, al que hace alusión Wolf, no hace énfasis en que él no pueda utilizar la camiseta como un aficionado más. El tema de la polémica, asegura la entidad, es que aparezca con la indumentaria de la Selección incentivando actividades comerciales de empresas y/o marcas a las que el 'influencer' les realiza publicidad.



"A nuestro juicio, se está haciendo un uso ilegitimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF", se lee en la misiva firmada por Andrés Tamayo, secretario general de la FCF.



"El problema es que el 'influencer', con la camiseta de Colombia, realiza publicidades para marcas que no son patrocinadoras de la Selección Colombia. Y lo peor es que son marcas que son competencia directa de patrocinadores oficiales del equipo", sostienen de la FCF en charla con este diario, adjuntado imágenes sobre unas marcas de cerveza y otros productos que ha publicitado el 'influencer'.



El comunicado de la FCF a Wolf. Foto: EL TIEMPO

La carta de Wolf a la Federación Colombiana de Fútbol

Dominic Wolf, también conocido como 'el alemán colombiano'. Foto: Instagram @dominiccolombia

Wolf aseguró este lunes, en su reclamo, que dejará de portar la camiseta para "evitar problemas legales".



El viernes 12 de agosto, en una carta dirigida a la Federación, manifestó: "en ningún momento quise causar eventuales perjuicios a sus patrocinadores, siempre muestro de manera respetuosa y cordial lo hermosa que es nuestra Colombia, basado en un humor sano doy un granito de alegría a todos los colombianos".



El caso ya está en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio.

