Borré se lució en histórica goleada de River a Racing

River Plate se adueñó del clásico de la fecha al propinarle una goleada histórica por 6-1 como visitante a Racing Club, en una noche casi perfecta del equipo 'millonario', que además se subió temporalmente a lo más alto de la tabla de la Superliga de primera división del fútbol argentino.

En este duelo por la tercera fecha, en el Cilindro de Avellaneda (periferia sur bonaerense), River castigó a la 'Academia' con una paliza inolvidable y le volvió a anotar seis goles como visitante después de 57 años (6-2, en octubre de 1962).



Curiosamente, el partido había comenzado mejor para Racing, el campeón de la Superliga pasada, que ganaba casi desde el comienzo con gol de Augusto Solari (3), luego de una gran jugada de Lisandro López.



Sin embargo, River empezó a dar vuelta al encuentro en una ráfaga electrizante, en la que aprovechó los horrores defensivos de Racing y castigó con tres goles anotados en dos minutos, todos por la vía del contraataque, a través del colombiano Rafael Santos Borré (35 y 36), y de Matías Suárez (37).



Las cosas se complicaron aún más para Racing en el arranque de la segunda parte con la expulsión del zaguero Leonardo Sigali, y con amplios espacios a su merced,

River liquidó a su adversario con tantos de Ignacio Fernández (63, de penal), el uruguayo Nicolás de la Cruz (68) e Ignacio Scocco (70), este último tras asistencia de De la Cruz.



River, que mostró voracidad goleadora y una contundencia notable, llega de manera inmejorable al duelo que sostendrá el jueves próximo en su estadio Monumental contra el paraguayo Cerro Porteño, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en la que defiende el título.



"Me voy contento con el rendimiento, por la calidad del rival al que enfrentamos y la supremacía que tuvimos a lo largo del partido. Tenemos que mantener la humildad para trabajar y seguir potenciándonos como equipo", destacó el DT Gallardo.



"En el golpe por golpe fuimos superiores. Para mí es importante anotar, más contra grandes rivales, siempre es lindo y me sirve para seguir con las ganas de aportarle al equipo. Fue una linda noche en la que el equipo lució bien", expresó Borré, autor de dos goles para River.



La contrapartida es Racing, que luego de tres partidos no suma victorias, ronda los últimos puestos y mostró serios problemas defensivos. El chileno Marcelo Díaz pidió "disculpas a la gente" por el resultado, y reconoció que "esto duele, pero hay que levantarse".



AFP