El exjugador de fútbol Gerard Piqué ha dicho esta noche del viernes que la marca de relojes Casio ha llegado a un acuerdo de patrocinio con la liga de fútbol Kings League, un nuevo torneo que cuenta con doce equipos que son presididos por 'streamers' o conocidos jugadores como Iker Casillas o el 'Kun' Agüero.

En la red social Twitch, Piqué ha anunciado tras la polémica canción de su ex mujer Shakira, en la que menciona a Casio, que la Kings League -torneo que él organiza- ha llegado a un acuerdo con la marca de relojes.



"Casio nos ha dado relojes para toda la vida. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio", ha comentado Piqué, al tiempo que repartía relojes al resto de participantes del programa.



La colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap han batido récord con la canción "Bizarrap Music Sessions #53", tema que en poco más de veinticuatro horas ha logrado casi 64 millones de reproducciones en Youtube, superando a "Despacito" (2017) de Luis Fonsi, que alcanzó casi 25 millones en apenas 12 horas.



En "BZRP Music Session #53", Shakira lanza en ella frases dirigidos a su expareja como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique".



Va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice "esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques" o "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Burlas a Piqué

Durante el programa era claro que los panelistas se burlaran del exfutbolista con frases alusivas a la canción de la barranquillera.



"So, sí, mientras no me salpiques", dijo el DJ Mario, a lo que Piqué soltó la carcajada.

Luego, el turno fue para Agüero, quien contestó: "Claramente, tenés razón".

