Partidos de la Eurocopa y Copa América, en señal gratuita 

Algunos partidos de la Eurocopa y la Copa América quedarán en servicio abierto a través de las plataformas digitales de Directv, según anunció este martes el operador de TV.

Como parte de su cobertura, quienes no sean clientes de la compañía también podrán disfrutar sin costo de la transmisión de encuentros de la Eurocopa y cruces de la Copa América. Este beneficio estará disponible en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.



Entre los eventos freeview del viejo continente se destacan partidos correspondientes a los 8vos y 4tos de final, a través de DIRECTV Sports App y web – www.directvsports.com.

FECHA HORA PARTIDO

17 junio 11 a. m. Dinamarca vs. Bélgica

17 4 p. m. Copa América: Colombia vs. Venezuela

18 2 p. m. Inglaterra vs. Escocia

19 8 a. m. Hungría vs. Francia

19 2 p. m. España vs. Polonia

21 11 a. m. Macedonia vs. Países Bajos

22 4 p. m. Croacia vs. Escocia

23 4 p. m. Eslovaquia vs. España

23 4 p. m. Alemania vs. Hungría

26 al 29 EURO 2020 8vos de FINAL

26 al 29 8vos de FINAL

2 o 3 4tos de FINAL





DEPORTES

