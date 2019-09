Conmovedor: DT con leucemia dirige desde el hospital al Bolognia

Una conmovedora historia se registró este fin de semana en el fútbol de Italia. El equipo Bolognia no tuvo a su entrenador en la línea técnica, el serbio Sinisa Mihajlovic, quien se encuentra en tratamiento médico a causa de una leucemia, lo que no le impide seguir con sus labores, llevado por su pasión por el fútbol.

Bolonia se enfrentaba al Brescia y perdía 3-1. En el descanso, el DT de 50 años les dio una charla técnica a sus jugadores por celular, desde el Hospital Sant'Orsola, donde se encuentra internado.



El indomable Bolognia remontó en el campo del Brescia y triunfó 4-3, con goles de Mattia Bani, el argentino Rodrigo Palacio, Andrea Poli y Riccardo Orsolini.



Luego de la victoria, el plantel acudió al hospital para dedicarle un canto al DT: "¡Dai Sinisa Alè Alè!", gritaron los jugadores y el entrenador los saludó desde la ventana, dado que en la segunda parte del tratamiento solo se encuentra rodeado de familiares y equipo médico.

👋 | SORPRESA!



Ieri sera dopo la vittoria di Brescia siamo andati a fare un saluto al Mister ❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/nyHEsDh9X1 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) September 16, 2019

"Fue el primer partido en el que Sinisa no estuvo con nosotros. Honestamente, arrancamos muy mal. Pero el director técnico tiene mucho carácter y nos llamó. Nos dijo que teníamos que despertar, que nos olvidemos de lo que había pasado. Aseguró que ese no era el equipo que él conocía, que esos no eran los jugadores que siempre entrenaba. El llamado nos motivó y nos dio un plus. Así dimos vuelta el resultado en el segundo tiempo. Sacamos un gran compromiso adelante", dijo el jugador argentino Nehuén Paz, en el canal TyC Sports.



El equipo de Mihajlovic suma siete puntos en la tabla tras las primeras tres jornadas, un arranque que no conseguía desde 2003.



DEPORTES