¿Pelea interna en el Bayern Múnich por continuidad de James?

No hay ninguna claridad sobre el futuro del jugador colombiano del Bayern Múnich, James Rodríguez, por eso la prensa alemana cada día explota con alguna información.

Este jueves, Sport1 cargó con otra información, en la que se advierte que la continuidad o no del volante colombiano ha dado hasta para enfrentamientos entre directivos del equipo.



Karl-Heinz Rummenigge es uno de los que defiende la continuidad de James. Incluso, se asegura que ya se comunicó con Jorge Mendes, el agente del futbolista, para dialogar sobre la continuidad en el Bayern Múnich. Rummenigge, además, es uno de los críticos del técnico, Niko Kovac, que no es que sea del gusto del juego del futbolista del seleccionado nacional.



Uli Hoeness, otro exjugador y dirigente, no es que quiera que James se vaya, pero sí está del lado de que Kovac continúe como técnico, así James, con él, tenga poca opción de jugar, bueno, si se queda.



Bayern Múnich, que el sábado disputará la final de la Copa de Alemania contra el Leipzig, está en ese problema, en esa lucha entre dirigentes, tema que no se ha aclarado y que tiene en vilo a los aficionados y a Colombia.



Deportes