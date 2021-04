Directivo de Conmebol aclara  situación de Argentina para Copa América

Gonzalo Belloso, Secretario General de la Conmebol, dio declaraciones este lunes sobre el futuro de la Copa América, ante las dudas generadas sobre uno de los países organizadores, Argentina.

Belloso fue enfático sobre ese tema y aseguró: "Tenemos muy buena comunicación diaria con Argentina, la Copa América se va a jugar en ambos países (Argentina y Colombia) como estaba pactado", dijo a Radio Continental de Argentina.

Partido entre Perù y Brasil. Foto: Henry Romero / REUTERS



"En ningún momento Argentina, ni la AFA, ni el Gobierno nos manifestó que no quiere alojar la Copa América", agregó.



Desde hace días corre el rumor de prensa de que el gobierno argentino piensa bajarse de la organización del certamen que arranca el 13 de junio, y que estaría por comunicárselo al gobierno colombiano.



Además, Belloso comentó. "La preocupación está, pero los números dicen que el fútbol no es un gran foco de contagios. Nosotros vamos a continuar jugando nuestro torneo, lo que pasó en Argentina hoy fueron opiniones, no algo definitivo".



"Tenemos que defender todos los protocolos y cuidados que hemos hecho, el fútbol no genera contagios, apenas un 2%"



DEPORTES

