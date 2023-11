'Dios cuida de mi corazón': última entrevista de jugador que murió al desplomarse

El ghanés Raphael Dwamena, delantero del Egnatia y exjugador de equipos como Levante o Zaragoza, ha fallecido este sábado en el transcurso del partido de la Superliga albanesa que su equipo estaba disputando ante el Partizani.

Dwamena, futbolista criado en la cantera del Red Bull Salzburgo de 27 años, se desvaneció a los 24 minutos del encuentro y pese a la intervención inmediata de los médicos y a ser trasladado en ambulancia a un hospital de forma urgente no pudo ser reanimado.

Fuertes declaraciones

La Federación Albanesa de Fútbol (AFL) ha expresado en un comunicado "su más sentido pésame" a la familia del jugador y al Egnatia "por esta gran pérdida que ha conmocionado a toda la comunidad del fútbol albanés".



El organismo ha anunciado que todos los partidos programados para este fin de semana en todos los campeonatos que organiza han sido aplazados a una fecha por concretar en señal de duelo por el fallecimiento del internacional ghanés en ocho ocasiones.



En enero de 2020, tras varios percances similares, fue operado en Zaragoza y se le instaló un dispositivo en el corazón y no pudo jugar durante casi tres años. Los médicos le recomendaron no volver a jugar, pero él insistió en hacerlo.

Última entrevista

Luego de pasar por el Levante firmó por el Vejle danés y atendió a Eel perioidico de Aragón en una entrevista exclusiva.



Qué recuerdos le quedan de su año en el Zaragoza?



--Muy buenos. Extraño al club, a los jugadores, al personal y a la afición. Y también echo de menos jugar en ese estadio, lo poco que lo pude hacer había un ambiente con la afición sensacional.

¿Qué sintió cuando tuvo que dejar el fútbol en octubre por su afección cardiaca?



Obviamente, no fue una buena sensación tener que dejar el fútbol, fue un golpe duro dejar de jugar en ese momento. Pero sabía que volvería a jugar porque Dios siempre es fiel y siempre está conmigo.



¿Cómo asumió la noticia, que su situación se hiciera pública?

Asumir la noticia no fue un problema. Y los medios publicarán todo lo que escuchen, eso no es algo nuevo, siempre pasa.



La operación en enero y la implantación del DAI le abrieron la esperanza de volver. ¿Cuándo se sintió preparado?

En todo momento. Siempre siento que no me pasa nada. Creo que Dios es quien cuida de mi corazón. Puedo tener síntomas de problemas cardiacos u otras cosas, pero nunca tengo miedo. Dios está conmigo.

