Después del susto por Eriksen, Dinamarca perdió con Finlandia

Finlandia se llevó la victoria (1-0) contra Dinamarca en Copenhague en su primer partido en una fase final de una Eurocopa de fútbol, un encuentro cuyos jugadores nunca olvidarán por el susto del danés Christian Eriksen, quien se desvaneció sobre el césped en la primera mitad.

El duelo del grupo B de la Eurocopa se suspendió en el minuto 43 cuando Eriksen se desvaneció sobre el césped y los servicios de emergencia le practicaron durante varios minutos un masaje cardíaco hasta que el futbolista pudo ser evacuado en camilla.



(Lea también: Colombia ya tiene 49 atletas clasificados a Tokio 2020)



"El jugador ha sido trasladado al hospital y ha sido estabilizado", informó la UEFA en sus redes sociales minutos después. Casi al mismo tiempo, la Federación Danesa de Fútbol (DBU) informó que el jugador, de 29 años, estaba "despierto" y en el principal hospital de Copenhague.



Con la estabilización de Eriksen, se anunció la reanudación del duelo. el órgano rector del fútbol europeo confirmó que "tras la petición de los jugadores de ambas selecciones, la UEFA ha acordado reanudar el partido entre Dinamarca y Finlandia esta noche a las 20:30 local" (1:30 p. m. en Colombia).



(Le puede interesar: Alexis Sánchez, en riesgo de perderse la Copa América 2021)



"Se jugarán los últimos cuatro minutos de la primera parte, luego habrá un descanso de 5 minutos y después la segunda parte", añadió.



Dinamarca salió con la misma fuerza que antes de la suspensión del partido. Pero fue Finlandia quien se adelantó. El lateral izquierdo Jere Uronen puso un centro desde el costado izquierdo del área danesa y Joel Pohjanpalo mandó el balón a la red (60) con un remate de cabeza, que el arquero Kasper Schmeichel no supo detener.



Dinamarca no se rindió pero no lograba superar la defensa finlandesa ni sobre todo a su arquero, Lukas Hradecky.



(Además: Alarma en la Copa América: brote de covid-19 en Selección de Venezuela)



El conjunto local tuvo el empate en la palma de su mano, cuando Joona Toivio cometió un torpe penal sobre Yussuf Poulsen (73). Pierre-Emile Hojbjerg fue el encargado de disparar pero su lanzamiento, demasiado suave, fue blocado por Hradecky.



El fallo fue un jarro de agua fría para Dinamarca, que lo siguió intentando pero con mucha menos clarividencia. Andreas Skov Olsen (81) acarició el empate pero Uronen blocó la intentona del extremo del Bolonia cuando tenía todo a su favor.



DEPORTES

Con AFP