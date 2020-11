Maradona: La regla por la que no lo elegían como el mejor

Tal vez la mayor injusticia de la historia del fútbol fue que Diego Maradona nunca ganó el Balón de Oro.

Otras figuras argentinas, como Alfredo Distéfano y Enrique Omar Sívori, nacionalizados español e italiano, respectivamente, pudieron alzar el trofeo que coronaba al mejor. Y Lionel Messi consiguió varios en este milenio.



Además, no existía el premio The Best, de la FIFA, por lo que tampoco se recibió ese reconocimiento.



Incluso en 1986, año consagratorio de Maradona con la actuación individual más sublime que se recuerde en la historia de los Mundiales, la revista no pudo condecorarlo por aquella regla absurda. El ganador fue el ruso Igor Belanov.



Pero, de no haber existido esa limitación, ¿cuántos Balones de Oro hubiera ganado Maradona? Si se toma su era de esplendor en Europa, le hubiera correspondido el premio, con seguridad, en 1986 y 1987; y también tendría casi asegurados los de 1989 y 1990.



Para salvar tamaño error, la revista, que ya había cambiado las reglas para entonces, en 1995 le dio un Balón de Oro honorífico.



La Nación, Argentina

GDA