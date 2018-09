De Zidane a Lopetegui, la diferencia de Real Madrid pasa por Ronaldo

El Real Madrid, ganador de las últimas tres Ligas de Campeones, se lanza el miércoles a intentar la hazaña de una cuarta 'Orejona' consecutiva recibiendo a la Roma en la primera jornada de la fase de grupos del torneo continental, dentro de la llave G.

Para lograr esa primera victoria, el Real Madrid afronta el encuentro con otro estilo tras la marcha de Zinedine Zidane y del astro luso Cristiano Ronaldo, autor de 43 goles en las tres últimas 'Champions'.



Sin el mayor goleador de la historia de la Liga de Campeones y máximo anotador de la misma en las últimas cinco ediciones, el nuevo técnico blanco, Julen Lopetegui, intentará alcanzar la cuarta 'Orejona' con un juego más asociativo y de equipo en el que los Isco, Benzema, Bale o Asensio deberán dar un paso adelante.



"Obviamente (el Real Madrid) es un poco diferente al no tener a un jugador tan grande. Supongo que hay más equipo, más trabajo como una unidad en lugar de como un jugador", dijo Bale antes del duelo contra Roma. Bale, justamente, es uno de los jugadores que ha cobrado protagonismo, por la ausencia del portugués.



Más allá de la importancia de la ausencia de Cristiano en las filas blancas, el Real Madrid no ha cambiado mucho. Su gran novedad en la nómina fue la incorporación del portero belga Thibaut Courtois, que ha jugado los últimos tres partidos de Liga, y pelea titularidad con el costarricense Keylor Navas. Lo que ha cambiado es la manera de jugar, con un planteamiento más colectivo y que ya no gira en torno a una superestrella.

De hecho, es prácticamente la misma nómina del curso anterior, con jugadores símbolos como Marcelo, Ramos, Varane, Modric, Kroos, Bale y Benzema. Llegó como incorporación el brasileño Vinicius, al que el DT llevará de manera lenta, primero en el Castilla, mientras se adapta. No lo tendrá en cuenta para el inicio de la Champions.



La otra gran novedad estará en el banquillo técnico, con la llegada de Lopetegui en reemplazo de Zidane. El nuevo DT tiene un enorme desafío, ya que se espera que el Real Madrid pelee otra vez por el título.



Antes del juego, Lopetegui no quiso centrarse en la ausencia de Cristiano. “Sólo nos centramos en nuestros jugadores. Nos encanta la plantilla y está preparada para luchar por todo. Estamos convencidos de que vamos a hacer un gran recorrido”, dijo el entrenador, que en todo caso debe pensar en los goles de Cristiano que ya no están en el equipo, y en la importancia del trabajo colectivo para suplir esa ausencia.



RESUMEN AGENCIAS