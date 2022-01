Diego Valoyes es una de las apuestas del técnico Reinaldo Rueda en la Selección Colombia y habló previo a los partidos contra Perú y Argentina de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

Opción fallida. "Tuve un momento complicado después de fallar la opción contra Paraguay, después la analicé con tranquilidad. Con la ayuda de Dios espero que las próximas opciones las podamos concretar".



Le puede interesar: (Egan Bernal sufre accidente cuando entrenaba en Colombia)



La cancha de Barranquilla. "El Metropolitano no es una cancha fácil, el clima también juega. Es nuestra casa y debemos tratar de sacar provecho".

La labor que hace

El trabajo. “Vamos a trabajar durante la semana para preparar el partido con Perú, es un rival directo. Queremos asimilar de la mejor forma la idea que tenga el Profe y ponerla en práctica en el campo".



Su debut. "Fue una experiencia muy linda de poder debutar con la Selección. Estoy agradecido con Dios y con el Profe Reinaldo por seguir teniéndome en cuenta, me vengo trabajando muy bien".



Su momento. "Confío en las que cosas que he venido haciendo, Tomo las cosas con mucha humildad. Estoy trabajando para estar al 100 por ciento para cuando el Profe me necesite. El ambiente en la Selección es muy bueno".





Deportes