Simeone, distinto a Bielsa y a Guardola, ¡hasta en la Superliga!

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este miércoles que la renuncia este mediodía del club rojiblanco a la Superliga europea es "una gran mirada a la familia atlética", remarcó que primero, "antes de ser futbolistas o entrenadores", son hinchas y dijo que no tiene "ninguna duda de que siempre, ante movimientos sísmicos, algo va a cambiar para mejor".

El técnico apuntó que ya Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado, les transmitió por la tarde del martes "las dudas" con la "situación" en ese momento de la Superliga, a la que el club madrileño decidió este miércoles no adherirse finalmente (sí lo había hecho el pasado lunes) y lo hizo público minutos antes de la comparecencia de prensa de Diego Simeone tras el entrenamiento.



"Un poco en comunión con lo que contaba pos-partido del otro día (el pasado domingo después del 5-0 al Eibar), entendía que el club iba a decidir lo que mejor creía para el club. Entendemos que es una buena mirada hacia nuestra gente y, sobre todo, es una gran mirada a la familia atlética, incluidos empleados, jugadores, dirigentes y toda la gente que rodea al Atlético de Madrid", valoró el técnico.



Esa fue su "respuesta clara, concreta y auténtica", sin "nada que esconder", de

Simeone sobre la renuncia del Atlético a la Superliga.

"El otro día fui uno de los primeros en ser consultados después del partido como entrenador qué es lo que pensaba y dije absolutamente que confiaba en lo que el club iba a decidir, porque iba a decidir lo mejor para el club. Esta situación es buena para todos", añadió.



"Me conocen hace tiempo. Tendré mis cosas buenas y malas. No me gusta la demagogia y aprovechar circunstancias y situaciones para fortalecerse a partir de algo. Lo que pienso y lo que siento lo hablo con la gente que tengo que hablar. No me gusta expresarme acá tratando de gustar más o menos a los que me escuchan", explicó.



"Todos pertenecemos al fútbol. Ni que hablar la gente, porque nosotros somos gente. Primero, antes de ser futbolista y entrenador, somos hinchas", enfatizó Simeone, que no tiene "ninguna duda de que siempre, ante movimientos sísmicos, como ha sucedido ahora, algo va a cambiar seguro para mejor".



La postura de Simeone hace intuir que el argentino estaba de acuerdo con la creación de la Superliga, en contravía a otros como Marcelo Bielsa y Pep Guardiola, que manifestaron abiertamente su rechazo.



"Entiendo que cuando hay movimientos, las parte en algún momento tendrán que acercar y encontrar lo que todos quieren o todos querían anteriormente", insistió.



Con Efe

