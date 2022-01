Diego Novoa sabe que a pesar de que la competencia en el arco de la Selección Colombia es dura con Camilo Vargas y David Ospina siempre en gran nivel, el llamado de Reinaldo Rueda significa una oportunidad de demostrar el gran nivel que ha tenido en el fútbol colombiano en los últimos años.



Su llamado. “Me siento privilegiado y con el compromiso de representar a mi país y al América. Quiero aprovechar, imprimir la experiencia de mi carrera y tener la jerarquía de pelear un puesto en eliminatoria. He hecho los méritos suficientes para estar acá. Eso puede ser primordial en estos momentos”.

Diego Novoa, figura en América. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

La competencia en el arco. “Independiente del lugar, los dos referentes en el arco demuestran su nivel fecha tras fecha, quiero disputar el puesto de forma leal y transparente. Estoy con la disposición al 100% y obviamente ganarme ese privilegio de ser parte de esta Selección. Obviamente es un orgullo tener puesta esta camiseta”.



El mérito. “El compromiso es total. Es una linda oportunidad de demostrar qué he hecho en mi carrera en el fútbol colombiano, mi paso de Equidad a América no fue casualidad. Espero entregar el 100%. Si tengo el privilegio de sumar minutos, demostrar por qué me dieron esta oportunidad y arañar el grupo de eliminatoria”.



La comunicación con Rueda. “Fue una sorpresa porque en ningún momento esperé que me llamaran porque no estaba en mi mente. Disfrutaba mi día a día en América. Me tomó por sorpresa, la felicidad es indescriptible. Si bien tenía buena actualidad en el equipo, ningún momento tuve conversaciones con nadie. Solo salió la convocatoria y fue una sorpresa”.



El fútbol colombiano. “Necesitamos regularidad. Puedes ganar algunos fuegos pero tienes la posibilidad de entrar en un bache y si tienes buenos puntos, llegas a las finales. La regularidad es fundamental para que el fútbol colombiano crezca y estemos más cerca de la Selección”.



El partido amistoso. “No solo Reinaldo Rueda puede evaluar al jugador, podemos estar cerca y desarrollar las sesiones de entrenamiento que él quería experimentar, conocer el clima. Todo lo que genera el entorno de la sede, estar acá y que nos conozca. Comprobar que podemos desarrollar la idea que el desea implementar”.



